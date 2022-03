Bologna-Inter, l’udienza al CONI cambia lo scenario del recupero: le date

Per Bologna-Inter da oggi c’è una prima data: quella dell’udienza al CONI per il ricorso presentato dai nerazzurri (vedi articolo). Questo cambia anche gli scenari legati all’eventuale recupero.

LE POSSIBILITÀ – Bisognerà attendere almeno un mese prima di vedere Bologna-Inter, a meno che non arrivi lo 0-3 a tavolino. Il prossimo 13 aprile si terrà l’udienza al CONI, come definito nel pomeriggio, e si deciderà come procedere con la partita non giocata il 6 gennaio. Al momento, visti anche i precedenti, l’ipotesi più probabile è che si confermi di doverla recuperare, con la Lega Serie A che dovrà stabilire una data a seguito del verdetto (definitivo) del Consiglio di Stato. Proprio questa risposta dà un’indicazione su quando si giocherebbe.

LA DATA PIÙ PROBABILE – Ormai da escludere le più vicine, ossia il 6 e 13 aprile, visto quando è stata fissata l’udienza. La settimana dopo non si può giocare: c’è il derby di ritorno di Coppa Italia col Milan (vedi calendario). Si va, a meno di 0-3 a tavolino, per giocare Bologna-Inter mercoledì 27 aprile, in contemporanea con l’andata delle semifinali di Champions League. In mezzo alle sfide con Roma (in casa) e Udinese (in trasferta). Questo anche perché il regolamento della Lega Serie A prevede che in caso di rinvio a data da destinarsi (è questo il caso) sia riprogrammato nella prima data utile.

OPZIONI “TARDIVE” – E se si dovesse rinviare ulteriormente il discorso? In questo caso due o tre opzioni. Una è mercoledì 4, dopo Udinese-Inter e prima di ospitare l’Empoli. L’altra addirittura l’ultima data possibile, il 18 maggio, fra la trasferta di Cagliari e la giornata conclusiva della Serie A al Meazza con la Sampdoria. Ce ne sarebbe una terza, l’11, ma lì si gioca la finale di Coppa Italia ed è da escludere sia alla stessa ora (bisognerebbe anticiparla al pomeriggio o farla di martedì/giovedì). In più la speranza è che l’Inter quel giorno abbia da giocare la finale e non il recupero a Bologna…