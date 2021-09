Zhivoglyadov: «Joao Mario grande giocatore, non adattatosi all’Inter»

Dmitri Zhivoglyadov, giocatore della Lokomotiv Mosca, ha rilasciato un’intervista a Goal parlando anche dell’ex compagno di squadra Joao Mario, ex centrocampista dell’Inter

ADATTAMENTO − Così Zhivoglyadov sull’ex centrocampista nerazzurro: «Joao Mario è un grande calciatore. Ha mostrato il suo ottimo livello durante gli allenamenti e le partite. Non l’ho seguito in altre squadre, quindi posso solo provare a immaginare. Probabilmente all’Inter non si è adattato al campionato, come anche in Premier League, competizione che richiede una grande preparazione fisica. In generale è importante che qualsiasi giocatore, anche il più forte, trovi la sua squadra ideale e il suo allenatore ideale per potersi esprimere al massimo. Ad esempio, Romelu Lukaku non convinceva al Manchester United, ma dopo essersi trasferito all’Inter, si è sbloccato ed è diventato il vice capocannoniere dell’ultima Serie A. Ora è tornato in Premier League e sta segnando goal decisivi»

Fonte: Goal.com − Alessandro De Felice