Bucciantini: «Barella gioca per tutti. Inter contro Sheriff grande chance»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato di Barella e di come le due prossime sfide dell’Inter contro lo Sheriff Tiraspol siano molto importanti

BARELLA − Queste le parole di Bucciantini: «In questo momento Nicolò Barella gioca per tutti, faccio fatica a trovarne uno cosi in Europa. L’Inter segna da 25 partite in A, in Europa non lo fa da 270 minuti».

SHERIFF − Bucciantini ha anche ragionato sui moldavi:«È un vantaggio per l’Inter che lo Sheriff Tiraspol abbia vinto a Madrid. Contro i moldavi, i nerazzurri possono raggiungere vetta. L’Inter deve parlarsi e capire come la Champions League stia diventando una montagna da scalare».