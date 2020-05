Ze Maria: “Conte vuole vincere tutto. Lautaro Martinez? Al Barcellona…”

Condividi questo articolo

José Marcelo Ferreira, noto come Zé Maria, ex difensore dell’Inter oggi allenatore, intervenuto nel corso della trasmissione “Taca La Marca” in onda su “Radio Musica Television” ha parlato di vari temi legati alla squadra nerazzurra. Fra i temi analizzati dall’ex difensore brasiliano anche la situazione relativa a Lautaro Martinez, finito nel mirino del Barcellona.

PERSONALITA’- Zé Maria parla di vari temi legati al mondo nerazzurro: dalla lotta scudetto in Serie A all’apporto che Antonio Conte ha dato all‘Inter: «Lotta scudetto, chi penalizzato? La Lazio stava andando alla grande, vinceva tutte le partite giocando il miglior calcio in italia. La Juventus, invece con la vittoria contro l’Inter, li aveva lasciati tanti punti indietro. Difficile dire chi sia stata maggiormente penalizzata, questa pausa ha fatto male a tutti. Lavoro di Conte all’Inter? Lo conosciamo benissimo ha una personalità forte e vuole vincere tutto. Ha bisogno di grandi campioni, due per ruolo, e al nell’Inter non ha su 22 titolari come la Juventus. È questo il grande problema di Conte. I primi 5 mesi sono stati al di sopra delle loro possibilità. Lautaro Martinez-Barcellona? Lautaro al momento è un idolo della tifoseria ed è un punto di riferimento. Quando non gira lui la squadra fa fatica. Andare al Barcellona lo porterebbe ad adattarsi ad un gioco che non è il suo. Dovrebbe adattarsi a Suarez e Messi, che è il padrone della squadra. non avrebbe la stessa libertà e la stessa leadership che ha nell’Inter. Deve ragionarci bene anche perché gioca in una delle squadre più forti al mondo».