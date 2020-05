VIDEO – Vieri racconta il rigore in Inter-Juventus del 2004: “Mi son detto…”

Condividi questo articolo

Attraverso un video apparso sul profilo Twitter ufficiale dell’Inter, Christian “Bobo” Vieri, ex attaccante dei nerazzurri, ha raccontato un aneddoto legato al calcio di rigore trasformato nella sfida dell’aprile 2004 contro la Juventus

SFIDA – Christian Vieri ripercorre una tappa della sua lunga carriera in maglia nerazzurra. In un breve video pubblicato dall’account Twitter dell’Inter, l’ex centravanti italiano ha raccontato un piccolo aneddoto legato al calcio di rigore che ha segnato durante la sfida tra i nerazzurri e la Juventus occorsa nell’aprile del 2004. Il rigore ha permesso alla squadra dell’allora tecnico Zaccheroni di passare in vantaggio per 2-1. La sfida si sarebbe po conclusa con il punteggio di 3-2 per i nerazzurri.