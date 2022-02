Zazzaroni: «Ho visto bene l’Inter nel Derby. Scudetto Juventus? Solo se…»

Ivan Zazzaroni, su Tutti convocati a Radio 24, ritiene l’Inter una squadra che stia bene nonostante il KO nel Derby. Poi sulla possibile incursione della Juventus sulla lotta scudetto, tira in ballo ancora i nerazzurri

SCENARIO − Zazzaroni sul momento dei nerazzurri e sulla lotta scudetto: «Io l’ho vista molto bene l’Inter nonostante il KO nel Derby, sono stati decisivi gli errori di Samir Handanovic e Stefan de Vrij. Quindi, non so se stasera Mourinho possa fare qualcosa. Non c’è gara sulla media punti dell’Inter rispetto alle altre squadre. La squadra di Simone Inzaghi mi sembra ancora la squadra più forte. La Juventus per lo scudetto oggi mi sembra improponibile, dovrebbe venir fuori una crisi Inter per 3 mesi».