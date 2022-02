L’Inter anti Roma con il centrocampo tipo titolare? Le ultime sui nerazzurri

Tra poche ora ci sarà Inter-Roma, match di Coppa Italia. I nerazzurri dovranno rialzarsi dopo il KO nel Derby col Milan. A centrocampo, Inzaghi studia le mosse

CENTROCAMPO − Si avvicina Inter-Roma, quarto di finale di Coppa Italia. Se Simone Inzaghi ha qualche dubbio in difesa (vedi articolo) e in attacco (vedi articolo), sul trio di centrocampo invece le scelte sembrano già essere fatte. Dentro soltanto due dei tre moschettieri della linea mediana tipo nerazzurra. Marcelo Brozovic e Nicolò Barella saranno regolarmente in campo non Hakan Calhanoglu. Come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, il centrocampista turco, che oggi ha compiuto gli anni, dovrebbe accomodarsi in panchina per lasciare il posto ad Arturo Vidal.