Inter, Inzaghi studia l’XI vs Roma: l’ipotesi D’Ambrosio e la scelta su Perisic

È il giorno di Inter-Roma, quarto di finale di Coppa Italia. Inzaghi sta studiando le mosse più efficaci per stanare il grande ex Jose Mourinho. Occhio a due scelte: D’Ambrosio e Perisic

SCELTE − Nemmeno il tempo di rialzarsi dal divano che l’Inter stasera ritornerà sul prato verde di San Siro in vista di Inter-Roma. Al Giuseppe Meazza, arriverà il grande ex Mourinho, per la prima volta avversario dei nerazzurri a Milano. Come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, la rifinitura in casa Inter sta per concludersi con Simone Inzaghi alle prese con l’undici anti Roma. Ci saranno alcuni cambi, ma non troppi. In difesa, potrebbe ipotizzarsi un riposo per Stefan de Vrij con Danilo D’Ambrosio pronto a prenderne il posto. Quanto alla decisione su Ivan Perisic, l’esterno croato sarà regolarmente in campo.