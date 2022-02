Inter-Roma, Mourinho lancia un ex nerazzurro dal 1′ e valuta Pellegrini

Inter-Roma ci siamo. Tra poche ci sarà il fischio d’inizio del quarto di finale di Coppa Italia. Jose Mourinho sta definendo le ultime scelte. La decisione su Pellegrini

AVVERSARI − Inter-Roma, manca sempre meno. E’ ormai tutto pronto a San Siro per il ritorno di Mourinho da avversario dei nerazzurri. In vista del quarto di finale di Coppa Italia, il tecnico portoghese sta limando gli ultimi dettagli sull’undici da schierare. Se Simone Inzaghi ha ancora qualche valutazione da effettuare (vedi articolo), l’allenatore giallorosso sembra aver già le idee chiare. In primis, sull’utilizzo dell’ex Nicolò Zaniolo che sarà presente alle spalle di Tammy Abraham. Quanto a Lorenzo Pellegrini, il ragazzo è stato convocato ma siederà in panchina.