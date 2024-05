Sassuolo-Inter, Inzaghi conferma un reparto! Scelte fatte in attacco

Sassuolo-Inter è la sfida in programma domani (sabato 4 maggio) alle ore 20.45 al Mapei Stadium, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. Secondo Matteo Barzaghi, intervenuto su Sky Sport, Inzaghi conferma in blocco solo un reparto

VIGILIA ATIPICA – Sassuolo-Inter si giocherà domani al Mapei Stadium alle ore 20.45. Secondo le informazioni di Matteo Barzaghi, Simone Inzaghi ha cambiato le solite abitudini in caso di trasferta: «Vigilia atipica per l’Inter che gioca in trasferta e solitamente sarebbe rimasta ad Appiano Gentile: oggi invece i calciatori sono tornati a casa e domani in giornata si ritroveranno e andranno al Mapei Stadium».

Barzaghi prosegue parlando delle possibili scelte di Sassuolo-Inter, lato nerazzurro: «Dalle informazioni che abbiamo giocherà Audero in porta e non Sommer, difesa confermata con Pavard, de Vrij e Bastoni. Sulla corsia destra ritorna Dumfries dopo la squalifica e su quella sinistra ancora Carlos Augusto, a centrocampo Frattesi e Asllani insieme al Mkhitaryan. In attacco titolare Lautaro Martinez mentre al posto di Thuram dovrebbe esserci Sanchez».

MOTIVAZIONE EXTRA – Il capitano nerazzurro ha una motivazione extra poiché non va in gol dal 28 febbraio, ovvero dal 4-0 di Inter-Atalanta. La classifica cannonieri è piuttosto al sicuro, ma come ben sappiamo l’argentino non si accontenta mai.

Inter probabile formazione (3-5-2): Audero; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Sanchez