Scarnecchia: «Derby, Milan non ha giocato meglio dell’Inter ma…»

DERBY – Queste le parole a “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, da parte di Roberto Scarnecchia, allenatore ed ex calciatore, tra le altre del Milan, sul derby vinto dai rossoneri sull’Inter per 1-2. «Maignan ha fatto grandi parate, Handanovic ha sbagliato sul gol. Il Milan non ha giocato meglio dell’Inter ma ha saputo resistere e poi fare i due gol in contropiede». Ed ancora Scarnecchia. «Il Milan non ha mai mollato e ha vinto con le ripartenze. Maignan? Tra i portieri più forti d’Europa».