Inter-Roma, dubbio Inzaghi: tre giocatori in lotta per due posti in attacco

Si avvicina Inter-Roma. Il vero dubbio di Inzaghi è in attacco. I tre attaccanti a disposizione, infatti, si giocano due maglie dal primo minuto per sfidare il grande ex Mourinho

ATTACCO − In vista di Inter-Roma, Simone Inzaghi studia l’undici da schierare. Oltre alle possibili scelte difensive e in corsia (vedi articolo), il vero dubbio per il tecnico piacentino è in attacco. Tre giocatori si giocano, infatti, due posti per giocare dal primo minuto contro la squadra di José Mourinho (vedi le ultime). Al momento, come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez sono favoriti per giocare titolari. Dalla panchina, dunque, Edin Dzeko che sarà sicuramente presente dal 1′ a Napoli.