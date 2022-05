Zazzaroni: «Dybala? Si è mossa l’Inter ma rischia di fare la fine di Baggio»

Dybala si appresta a giocare l’ultima partita con la maglia della Juventus, poi sarà addio. Sulla Joya, c’è l’Inter. Lo conferma anche Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, il quale però sconsiglia l’argentino

FUTURO JOYA − L’intervento di Zazzaroni ai microfoni di Tutti Convocati in merito all’attaccante argentino: «Dybala? Mourinho lo vorrebbe assolutamente ma nessuno si sta muovendo. E’ stato contattato da Marotta, tramite il suo procuratore Jorge Antun. Ha un rapporto con un certo tipo ma è difficile inquadrarlo nel 3-5-2 di Inzaghi. Rischia di fare la fine di Baggio all’Inter dove ha giocato poco. Deve giocare perché ha ancora due Mondiali in lizza. L’Inter è l’unica che si è mossa seriamente, ha fatto più di un sondaggio promettendo di fare forse un’offerta anche la prossima settimana. Dall’estero non ha nulla di concreto».