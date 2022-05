Inter-Sampdoria, oltre alla grigliata si pensa anche al campo: 2 ballottaggi

Inter-Sampdoria sarà la partita che chiuderà la stagione dei nerazzurri, gara fondamentale in ottica Scudetto. Ad Appiano Gentile si griglia per stemperare la tensione ma al contempo Inzaghi studia l’11 da schierare

BAGARRE − Si avvicina Inter-Sampdoria, the last dance per l’Inter in chiave Scudetto. Il campionato si giocherà all’ultima giornata con i nerazzurri che devono vincere in casa contro i blucerchiati e sperare nella vittoria del Sassuolo contro il Milan. Ad Appiano Gentile, giornata di gruppo e grigliata con la presenza anche della dirigenza per supportare la squadra in vista degli ultimi 90′ di stagione. Come riporta Sport Mediaset, per Inzaghi ci sono però anche le questioni di campo. Due i ballottaggi in vista del match di San Siro: Denzel Dumfries o Matteo Darmian e Edin Dzeko o Joaquin Correa. Prima bagarre in corso; sul secondo, in vantaggio l’attaccante bosniaco.