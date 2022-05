Mourinho: «Roma, prima della finale c’è il Torino». Poi cita l’Inter del 2010

Mourinho, in conferenza stampa, si è espresso sull’euforia che c’è a Roma in vista della finale di Conference League ricordando che prima c’è una partita di campionato da giocare. Il tecnico fa l’esempio dell’Inter nel 2010

MENTALITÀ − La Roma prima della finale di Conference League giocherà una gara di Serie A proprio come l’Inter nel 2010. Così Mourinho: «Con l’Inter prima della finale di Champions League ci siano giocati lo Scudetto all’ultima partita di campionato. La gente era focalizzata, pensava solo a quella partita lì e non alla prossima, se l’avessimo vinta avremo vinto il titolo. Qui c’è euforia generale che si sente e non aiuta a direzionare un focus ad una partita che col Torino è importante. Non è facile, abbiamo cercato di fare tutto anche internamente per sistematizzare le cose. La mentalità però deve essere a venerdì, la frustrazione è che noi meritavamo di stare già quinti con tanti punti di vantaggio perché tra arbitri contro di noi, Var a favore dei nostri avversari, io e noi che abbiamo sbagliato e sfortuna noi dovevamo già stare quinti».