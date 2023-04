Zazzaroni: «Come si può punire Lukaku? Si è sentito dare della scimmia!»

Zazzaroni si schiera dalla parte di Lukaku e, senza mezzi termini, attacca sia chi lo ha espulso (l’arbitro Massa) sia chi inevitabilmente andrà a squalificarlo (il Giudice Sportivo). In un commento sul Corriere dello Sport il direttore del quotidiano romano difende l’attaccante dell’Inter, dopo gli insulti razzisti dei tifosi della Juventus. Ecco un estratto.

DA OFFESO A PUNITO! – Romelu Lukaku non solo ha subito beceri cori razzisti, ma pure l’espulsione per doppia ammonizione dell’inadeguato arbitro Davide Massa. Ivan Zazzaroni, dopo Juventus-Inter, è molto duro sulla sanzione: “Mi domando come si possa criticare – figuriamoci punire – chi si sente dare della scimmia, della merda, chi è costretto a subire i buuu razzisti e, segnato un gol, reagisce platealmente pretendendo il silenzio da chi lo sta offendendo. Non si può, né si deve. […] Sento ripetere spesso che certi cori non sono realmente razzisti, ma solo sfottò, provocazioni, cose di calcio, la vergognosa giustificazione del nero degli altri che è diverso dal nostro: il potere delle illusioni e la forza delle manipolazioni. Spiegazioni prive di senso, grottesche, pericolose: il razzismo è razzismo e non ammette sfumature. Siamo le orecchie di Lukaku, comprendiamo l’irritazione dell’Inter, così come quella della Juventus che per colpa di alcuni tifosi, tutti identificabili, è stata anch’essa offesa. Dai suoi”.

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni