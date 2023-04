Lukaku, Cuadrado e Handanovic: squalifiche in arrivo, i tempi – CdS

Cuadrado, Handanovic e Lukaku sono i tre espulsi dal burrascoso e contestato finale di Juventus-Inter martedì sera. Il Corriere dello Sport anticipa le scelte del Giudice Sportivo e segnala quante saranno – probabilmente – le giornate di squalifica per i tre.

NIENTE STANGATA? – Il prossimo capitolo di Juventus-Inter arriverà oggi, con la pubblicazione del comunicato del Giudice Sportivo. Si va verso una giornata di squalifica per Samir Handanovic e Romelu Lukaku, mentre due per Juan Guillermo Cuadrado. Il colombiano ne prende una per l’ammonizione sotto diffida e una ulteriore per l’espulsione diretta. Questo come minimo, col Corriere dello Sport che non esclude qualche integrazione: il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, potrebbe chiederla dopo aver letto il report arbitrale. Da escludere – ovviamente – che per Lukaku ci sia una sanatoria visti i cori razzisti dei tifosi della Juventus. Le sanzioni per Cuadrado, Handanovic e Lukaku valgono solo per la Coppa Italia, non per la Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna