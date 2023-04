Danilo e l’attacco a Lukaku, la ricostruzione dell’assurdo sfogo – CdS

Danilo, capitano della Juventus, si è reso protagonista di alcune folli dichiarazioni martedì nel post partita del match di Coppa Italia con l’Inter (vedi articolo). Il difensore brasiliano ha attaccato Lukaku, col Corriere dello Sport che spiega cos’è avvenuto.

LA FIGURACCIA – «Romelu Lukaku ha segnato e zittito la curva, giusta l’espulsione». Parole di Danilo da Silva, capitano della Juventus, nel post partita Mediaset ignorando totalmente i cori e gli insulti razzisti verso l’attaccante dell’Inter. Dichiarazioni gravi, pesanti e anche provocatorie, in un contesto dove (soprattutto da chi ha un ruolo come il suo) serviva ben altro. Il Corriere dello Sport spiega come Danilo sia andato alle interviste senza sapere cos’era successo, senza essersi reso conto degli episodi di razzismo. Anche per questo ha poi fatto un post social ieri (vedi articolo). Non è bastato: in risposta Danilo ha ricevuto diversi insulti per come si è comportato verso Lukaku martedì notte.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore