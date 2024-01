Zancan: «Inter, col Napoli conferma! Tanti modi e armi per vincere»

La vittoria sul Napoli suggella l’ottimo periodo dell’Inter. Federico Zancan riavvolge il nastro della finale di Supercoppa Italiana analizzandola.

MODI E ARMI DIVERSE – Federico Zancan esprime la propria opinione, nello studio di Sky Sport 24, su quanto fatto vedere in campo dall’Inter nella finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli: «Per l’Inter è una conferma di quanto questa sia una buona stagione e di quanto Simone Inzaghi abbia totalmente il controllo di questa squadra. Ma è anche la conferma di come questa squadra possa vincere in diversi modi le partite: dominandole come in semifinale ma anche vincendo quelle più complicate. L’Inter ha tante armi, gioca bene, e dentro l’area ha un giocatore come Lautaro Martinez. Quest’anno è davvero letale e non sta sbagliando una partita. Ha una continuità clamorosa. L’Inter torna da Riyad con ulteriori certezze sul suo cammino, sul fatto che nelle Coppe ha una mentalità pazzesca. È uscita dalla Coppa Italia ma gli incidenti sul percorso possono capitare. Ha la testa per giocare queste partite e l’ha confermato. Oltre ad avere tanti buoni giocatori e una guida tecnica di assoluto valore».