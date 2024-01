Fiorentina, Italiano con uno in meno per l’Inter? Un’uscita vicina!

Domenica sera la Fiorentina attende sul proprio campo l’Inter per il match di campionato. Nel frattempo, però, Vincenzo Italiano perde un giocatore, vicino al trasferimento all’estero.

CESSIONE – Fiorentina e Inter si preparano a tornare in campo per la 22ª giornata di Serie A. La sfida all’Artemio Franchi di Firenze è in programma alle ore 20:45 di domenica prossima. Intanto, però, qualcosa si muove sul fronte mercato e sembra portare via una pedina della rosa a Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, infatti, Josip Brekalo è vicino al trasferimento con la formula di prestito. Ecco le novità in merito riportate dal giornalista esperto di mercato: «La Dinamo Zagabria è vicina al prestito di Josip Brekalo dalla Fiorentina, quasi lì. Tieni presente che questa è l’offerta ufficiale: € 100.000 di commissione per il prestito, € 100.000 nel caso in cui la Dinamo vinca il campionato, € 200.000 nel caso in cui la Dinamo acceda alla fase a gironi dell’UCL. A breve il via libera definitivo».