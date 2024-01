Rabiot salta anche l’Empoli. Allegri non rischia: all’orizzonte c’è l’Inter! – Sky

Dall’allenamento odierno della Juventus giungono notizie sull’infermeria. Allegri sceglie la cautela per Rabiot in vista dell’Inter. Situazione diversa per Chiesa.

CENTROCAMPO – L’Inter tornerà ad allenarsi domani, dopo l’impegno positivo in Supercoppa Italiana. La Juventus, invece, ha appena terminato la sessione di lavoro odierna, dalla quale arrivano notizie interessanti su alcune scelte di Massimiliano Allegri. Il focus è tutto su Adrien Rabiot e Federico Chiesa, i due calciatori juventini infortunati che oggi hanno svolto un lavoro a parte e differenziato rispetto al gruppo. Chi preoccupa di più fra i due bianconeri è il francese, fermatosi per la trasferta di Lecce a causa di un problema al polpaccio. L’entità del risentimento di Rabiot preoccupa Allegri, che non vuole forzare il rientro per evitare ricadute più lunghe e dolorose. Per questo la notizia di giornata è che il centrocampista sarà assente anche nella sfida di sabato pomeriggio contro l’Empoli. La data fissata di rosso sul calendario per il rientro fra i convocati di Allegri è – ovviamente – quella del prossimo 4 febbraio, per il big match di San Siro contro l’Inter.

ATTACCO – Situazione diversa, rispetto a quella di Rabiot, per Federico Chiesa. Il suo fastidio al ginocchio preoccupa di meno la Juventus, sia a livello di entità di infortunio che per un’altra eventuale assenza. Allegri, infatti, può contare su Kenan Yildiz, che finora sta rispondendo bene alla chiamata. Tuttavia, lo staff bianconero farà di tutto per recuperare Chiesa e, in questo senso, i prossimi allenamenti saranno decisivi per capire se l’attaccante italiano si unirà al gruppo della Juventus per la sfida casalinga contro l’Empoli o resterà a riposo come Rabiot.

Fonte: Sky Sport 24 – Paolo Aghemo