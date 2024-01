Fiorentina, prima dell’Inter una cessione: fatta con la Dinamo Zagabria!

La Fiorentina, prossima avversaria dell’Inter in campionato domenica 28 gennaio, si appresta a sfidare i nerazzurri con qualche novità. Il club viola infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha raggiunto un accordo per la cessione di Brekalo

NOVITÀ IN USCITA – La Fiorentina di Vincenzo Italiano, grande delusa insieme alla Lazio della Supercoppa italiana poi vinta dall’Inter, si appresta ad ospitare al Franchi proprio i freschi supercampioni nerazzurri. Il club viola non avrà Josip Brekalo, ceduto alla Dinamo Zagabria: “Scambiati i documenti e chiusa la trattativa per Josip Brekalo alla Dinamo Zagabria. Trasferimento in prestito oneroso a 200mila euro”, questo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio.