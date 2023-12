Zamorano: «Inter favorita per lo Scudetto! Superiore sotto ogni aspetto»

Ivan Zamorano, con Zaccagni, è uno dei protagonisti del ‘Matchday programme’ di Lazio-Inter. Le parole dell’ex attaccante sul momento della Serie A

SUPERIORE – Queste le considerazioni di Zamorano: «Questo è un campionato con 7 squadre superiori come Inter, Juventus, Napoli, Milan, Lazio, Roma e Fiorentina e le altre che lottano per metà classifica e salvezza. Oggi sicuramente l’Inter è superiore sotto ogni aspetto, la vedo favorita per lo Scudetto. Anche la Lazio ha giocatori di grande qualità e spero che possa tornare ad occupare posizioni importanti in classifica. Sono felice per il passaggio del turno in Champions League di entrambe le squadre».