Inter ultimo allenamento prima della Lazio e subito in viaggio. Un recupero vicino – Sky

L’Inter in questi minuti è in viaggio verso Roma per la sfida di domani contro la Lazio alle 20:45. Nella giornata di oggi la squadra allenata da Simone Inzaghi ha svolto l’ultimo allenamento prima della partenza. Da Sky Sport un aggiornamento importante riguardo un giocatore infortunato.

ALLA VIGILIA – Vigilia di Lazio-Inter, match valido per la sedicesima giornata di Serie A in programma domenica 17 dicembre alle ore 20:45. La squadra nerazzurra oggi agli ordini di mister Simone Inzaghi ad Appiano Gentile ha svolto l’ultimo allenamento prima della partenza alla volta di Roma. La notizia positiva riguarda le condizioni di Stefan de Vrij, che anche oggi ha lavorato a parte, ma è vicino al recupero. Come lui anche Benjamin Pavard, recuperato e convocato per domani. Non ci sarà, invece, Alexis Sanchez, fermo per un affaticamento. Non ci sarà, ovviamente, neanche Juan Cuadrado, dato che dovrà operarsi.