Zambrotta: «Inter soffre e ribalta! Juventus ha un compito difficile»

Inter e Juventus sono rispettivamente la prima e la seconda in classifica per una lotta scudetto che al momento le vede assolute protagoniste. Zambrotta, intervenuto a sportmediaset.it dal Gran Gala del Calcio AIC, sottolinea quanto sia complicato ambire al titolo avendo come rivale la squadra di Inzaghi

ACCELERATORE – L’Inter ha vinto sul campo del Napoli per quella che secondo Gianluca Zambrotta è una partita che può cambiare solo il momento attuale ma non il campionato in generale: «Sono partite che possono cambiare il momento di questo inizio di campionato che comunque è ancora lungo. L’Inter ha giocato contro una squadra campione d’Italia che si sta riprendendo grazie alla cura Mazzarri. Però è un’Inter solida che comunque è capace di soffrire ma anche di ribaltare le situazioni e vincere partite come quella di Napoli. È una squadra in forma in questo momento e insieme alla Juventus sta spingendo sull’acceleratore».

RICHIESTE PRECISE – Zambrotta interviene poi a gamba tesa sulla polemica tra gioco o risultato: «Nel calcio se non vinci ti rompono le scatole e ti mandano a casa, quindi Allegri sta facendo in questo momento un ottimo lavoro. Se la sta giocando, è chiaro che non ha tutti gli impegni delle altre rivali ma sta facendo quello che gli chiede la società che secondo me è vincere lo scudetto quest’anno. È un compito complicato perché c’è un’Inter forte, spero che il Milan possa recuperare ma per ora Inter e Juventus stanno facendo meglio delle altre squadre».