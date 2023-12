Fabregas: «Inter superiore alle altre, una squadra veramente forte»

Fabregas, ex fuoriclasse di Arsenal, Barcellona e Spagna e oggi allenatore del Como, si è espresso sulla Serie A incoronando l’Inter.

SUPERIORE − Cesc Fabregas, ex campione spagnolo e oggi allenatore del Como, ha parlato in occasione del Golden Boy 2023 a Torino: «La Serie A è sempre molto competitiva, in questo momento l’Inter è un po’ superiore al resto delle altre. Sono una squadra veramente forte, molto ben organizzata, che lavora insieme da 3-4 anni e per me sono i favoriti per questa stagione».