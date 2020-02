Young-Eriksen, la doppia faccia del mercato Inter. Inglese pronto – Rep

Per l’Inter di Conte ieri è arrivata una sconfitta contro la Lazio nello scontro diretto. Un’analisi della sconfitta dei nerazzurri e l’ambientamento di Eriksen e Young è arrivata da Franco Vanni su “Repubblica”

MOMENTO – “A Roma con la Lazio l’Inter ha dimostrato una volta di più di non potere fare a meno di Samir Handanovic, con Padelli in difficoltà sia nell’episodio che ha portato al primo gol, sia sul raddoppio di Milinkovic Savic. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare nella partita contro la Sampdoria. Altro nodo da sciogliere è il ruolo di Christian Eriksen, arrivato per 20 milioni di euro dal Tottenham nel mercato di gennaio. Il danese all’Olimpico è stato inserito solo nel finale, come già era successo in tutte le ultime partite. E sembra non avere ancora una sua collocazione in campo. Conte ne è consapevole e sta facendo di tutto per trovare la quadra”.

IMPATTO – “Ragionando a mente fredda, in questa stagione le uniche sconfitte in campionato per l’Inter sono arrivate con Juventus e Lazio, mentre mai la squadra si è concessa quei passaggi a vuoto con le squadre di medio-bassa classifica che contraddistinguevano i nerazzurri negli anni passati. Altra buona notizia è l’inserimento di Ashley Young, che a differenza di Eriksen si è subito adattato al piano tattico dell’Inter ed è ormai titolare indiscusso”.

