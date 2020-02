Ranieri: “Abbiamo fatto gol, che sia di buon auspicio per l’Inter”

Claudio Ranieri commenta con amarezza la pesante sconfitta subita dalla Sampdoria con la Fiorentina, a Marassi (qui il video). Il tecnico romano, nelle parole riportate dal sito della Sampdoria, guarda però avanti con positività, verso la sfida contro l’Inter (in programma a Milano domenica, ore 20.45).

BUON AUSPICIO – Pesante tonfo per la Sampdoria, dopo la bella vittoria di settimana scorsa in casa del Torino. I blucerchiati vengono demoliti dalla Fiorentina di Giuseppe Iachini, che torna da Genova col risultato di 1-5. Gara aperta dall’autorete del norvegese Morten Thorsby, e chiusa dalle doppiette di Vlahovic e Chiesa. Di Manolo Gabbiadini, a poco dal termine, la rete della bandiera. Una prestazione pessima per gli uomini di Claudio Ranieri, che tornano ad un solo punto sopra la zona retrocessione. La Sampdoria è ora incalzata dai cugini del Genoa, tornati da Bologna con una netta vittoria per 0-3. E proprio dal gol di Gabbiadini riparte Ranieri, che ora deve preparare i suoi ad una sfida proibitiva. Il prossimo turno vede infatti la Sampdoria affrontare l’Inter (ex club di Ranieri) a San Siro, nel posticipo di domenica delle 20.45. Ecco le parole dell’allenatore: «C’è da dire che la squadra, pur lottando, non c’è voluta stare a perdere. Abbiamo fatto gol, e onestamente mi sono sorpreso, perché tutti gli episodi ci sono venuti in negativo. E invece siamo riusciti a fare gol, che sia di buon auspicio per la prossima. Anche se è l’Inter, ci proveremo. Noi ci dobbiamo rialzare, anche se ci aspetta una partita sulla carta proibitiva, però mai dire mai».

