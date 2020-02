Bucchioni: “Inter, avrei messo Eriksen. Conte? Nessuna colpa. Padelli…”

L’Inter esce dalla sfida con la Lazio meno ridimensionata di quanto sembri, secondo Enzo Bucchioni. Anche se Eriksen è entrato tardivamente, nessuna critica per Conte da parte del giornalista, intervenuto ai microfoni di “Radio Sportiva”. Invece Padelli ha qualche responsabilità sul risultato finale.

LAVORO DI CONTE – La sconfitta dell’Inter non ridimensiona affatto la situazione degli uomini di Antonio Conte. Il progetto nerazzurro è solo all’inizio, ha una longevità minore rispetto a quelli di Lazio e Juventus. Enzo Bucchioni invita i tifosi interisti alla calma, anche per quanto riguarda Christian Eriksen. Queste le parole del giornalista: «Il progetto Inter è nato pochi mesi fa, è più giovane rispetto a Lazio e Juve. Avrei fatto giocare Eriksen, che ha qualità superiore. Era logico aspettarsi qualcosa di più dall’Inter, c’è qualcuno che ha tirato tanto la carretta. La squadra appare un po’ stanca, ci sta un momento di difficoltà. Ci sono ancora 14 partite e la squadra è in corsa. Ho sentito spesso Conte fare autocritica, prendere due gol come quelli dell’Inter è imbarazzante e non ha colpa lui. Il suo lavoro pagherà».

PROBLEMA PADELLI – Bucchioni non lesina tuttavia critiche a Daniele Padelli, apparso insicuro in molti momenti della gara. Questo il suo giudizio: «L’Inter ha sbagliato a non aver preso un secondo portiere di alto livello. Padelli non gioca da due anni, non può recuperare la reattività in poche partite. Incertezze, paura: è come se non avesse fiducia».