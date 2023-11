Visnadi: «Inter e Milan divario infortuni? Inzaghi ruota meglio!»

Dalla differenza nei numeri degli infortuni fra Inter e Milan al modo in cui la Roma si è lasciata cadere a San Siro lo scorso weekend: il parere di Gianni Visnadi su Radio Sportiva.

ANALISI – Anche l’Inter ha delle indisponibilità importanti per via degli infortuni, ma l’infermeria del Milan sembra avere più problemi ultimamente. Di questo e anche della Roma parla Gianni Visnadi nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”: «Perché il Milan conta 19 infortunati in stagione e l’Inter 5? Gli infortuni non sono prevedibili e sono figli di tante cose. Magari ci sono dei giocatori più predisposti. Servirebbero dati scientifici per dire che sia colpa della preparazione, dello staff o di Stefano Pioli. Il numero degli infortunati possono essere degli indizi, ma non solo la prova di errori nella preparazione. Magari l’Inter ce ne ha di meno perché ha ruotato meglio i calciatori o perché ha fatto un tipo di preparazione di versa fino a questo momento. Ma non vuol dire che quella del Milan sia stata sbagliata. La Roma gioca un calcio vecchio e poco attraente. La partita contro l’Inter è stata indicativa da questo punto di vista. Al netto di tutti gli appunti che José Mourinho ha fatto e che gli avevamo riconosciuto alla vigilia: meno riposo, infortuni, differenza di rosa. Però c’è modo e modo per giocare e perdere, Mourinho ha scelto il peggiore contro l’Inter».