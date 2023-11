Arnautovic anticipa i tempi di recupero? Situazione diversa da Cuadrado – Sky

Arnautovic è l’unico indisponibile dell’intera rosa dell’Inter insieme a Juan Cuadrado. I due continuano a lavorare a parte, ma l’attaccante da un paio di giorni manda segnali incoraggianti allo staff di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’austriaco potrebbe presto tornare ad allenarsi in gruppo.

RECUPERO ANTICIPATO – Marko Arnautovic continua a lavorare a parte ad Appiano Gentile, così come Juan Cuadrado. A differenza del colombiano, però, l’attaccante da qualche giorno comincia a mandare segnali incoraggianti, tanto da poter tornare ad allenarsi in gruppo a partire già da questo fine settimana. Tutto però fa pensare che salterà in ogni caso la trasferta di Bergamo con l’Atalanta, così da essere a disposizione quantomeno in panchina per la sfida di ritorno di Champions League contro il Salisburgo. L’Intenzione dello staff sarà quello di non forzare i tempi di recupero, così da averlo a disposizione nelle migliori condizioni possibili in quanto una ricaduta potrebbe essere un problema considerati i tanti impegni ravvicinati.