Atalanta-Inter, Gasperini dà il via alla missione capolista! Il lavoro

Atalanta-Inter è la sfida in programma sabato alle 18 al Gewiss Stadium e valida per l’undicesima giornata di Serie A. Sia i nerazzurri di Bergamo che quelli di Milano vivono un buon momento, per cui si annuncia una partita certamente divertente e interessante. Intanto Gasperini ritrova la squadra dopo una breve pausa

SFIDA TRA NERAZZURRI – Atalanta-Inter è la partita dell’undicesima giornata di Serie A che si giocherà sabato alle 18 al Gewiss Stadium. La squadra di Gian Piero Gasperini, reduce dal pareggio in Europa League con lo Sturm Graz e dallo 0-3 a Empoli in campionato, ha iniziato oggi a preparare la sfida alla capolista di Simone Inzaghi dopo una breve pausa osservata nella giornata di martedì. Entrambe le squadre stanno vivendo un buon momento, per cui si preannuncia un match interessante e divertente. Domani l’Atalanta svolgerà nel pomeriggio il secondo allenamento in vista dell’Inter

Atalanta-Inter, la squadra di Inzaghi è prima in classifica e non intende fermarsi: quasi tutti a disposizione, tranne due

Lautaro Martinez e compagni, dopo aver battuto la Roma ritornando in vetta alla classifica, sanno quanto sia difficile affrontare i bergamaschi ma non intendono fermarsi, anche per avvicinarsi al meglio alla sfida di ritorno in Champions League con il Salisburgo. Intanto Inzaghi ha il gruppo quasi interamente a disposizione: ancora fuori Guillermo Cuadrado e Marko Arnautovic, con la differenza che l’austriaco manda segnali incoraggianti per un ritorno in gruppo anticipato.