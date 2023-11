Cuadrado, slitta il recupero? Non arrivano buone notizie per l’Inter

L’Inter di Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Juan Cuadrado ancora per un po’ di tempo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non arrivano ancora buone notizie riguardo il recupero dell’esterno colombiano.

SLITTA IL RECUPERO – Juan Cuadrado aveva accusato un problema al tendine achilleo sinistro, che l’aveva costretto già a saltare diverse partite di campionato e Champions League. Dall’allenamento di mercoledì 1 novembre, però, non arrivano ancora buone notizie per la squadra allenata da Simone Inzaghi. L’esterno colombiano in queste settimane aveva iniziato un programma riabilitativo, ma questo ad oggi non è bastato per avere a disposizione Cuadrado prima della sfida con l’Atalanta. Cuadrado sente ancora fastidio e si dovrà attendere almeno l’inizio della prossima settimana per valutarne le condizioni. Juan Cuadrado, dunque, a causa dell’infiammazione al tendine achilleo sinistro sarà costretto a saltare il prossimo match di Serie A, quello che vede l’Inter impegnato contro.