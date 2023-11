Damiani: «Thuram? Stupito dai gol all’Inter. Sintomo di due cose»

Oscar Damiani si esprime sull’andamento in campo di uno dei colpi del mercato estivo dell’Inter. Di seguito l’opinione espressa dal procuratore sportivo su Thuram.

PIÙ FORTE – Oscar Damiani analizza il momento di Marcus Thuram, che sembra essersi perfettamente ambientato nel mondo Inter. Così il procuratore ospitato dalla Radio Sportiva: «Thuram così integrato all’Inter me lo sarei aspettato? Sul piano delle prestazioni sì, per i gol no francamente. Lui non è mai stato un grande goleador, non ha fatto tanti gol anche in Germania. Però a questo punto o il campionato italiano è peggiorato o Thuram è diventato più forte. L’Inter lo mette in condizioni e rispetto al passato mi sembra che giochi un po’ più avanti. Con Lautaro Martinez si trovano bene e quindi tutti questi gol sono segno di un miglioramento e di una squadra che lo mette in condizione di far bene».