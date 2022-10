Viktoria Plzen sconfitto in Coppa con una squadra di seconda divisione!

Il Viktoria Plzen, che mercoledì 26 ottobre sfiderà l’Inter a San Siro in Champions League, ha giocato nel terzo turno di Coppa della Repubblica Ceca contro il Hlucin, squadra della seconda divisione ceca. La squadra di Bilek rimedia una sconfitta per 3-2 al 94′

DOCCIA FREDDA – Il Viktoria Plzen mercoledì 26 ottobre sfiderà l’Inter a San Siro nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League in un match che potrebbe aprire le porte degli ottavi di finale ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Nel frattempo la squadra di Bilek rimedia una sconfitta nel terzo turno di Coppa della Repubblica Ceca dove ha affrontato il Hlucin, squadra della seconda divisione ceca. Lo svantaggio per il Viktoria Plzen arriva al 70′ ma il pareggio è immediato al 74′ con Tijani. L’illusione dura poco perché al 76′ il Hlucin sigla il 2-1. Il Viktoria Plzen non molla e al 90′ sigla il 2-2 con Bucha ma al 94′ arriva la doccia fredda: 3-2 per il Hlucin e sconfitta.