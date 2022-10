Serie A, le idee ora hanno più spazio rispetto al passato: la situazione Inter

Il livello della Serie A rispetto agli scorsi anni è notevolmente calato. Lo dimostra il fatto che sia diventato un Campionato che fa da “rampa di lancio” per quelli più importanti. Con la Premier League che primeggia tra tutti.

CALO – La Serie A sta cambiando. Dopo anni di dominio tra le 3 grandi del nostro Campionato, Inter, Juventus e Milan, quest’anno sembra essere diverso. A guidare la Serie A c’è infatti il Napoli di Luciano Spalletti, seguito dall’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Prima di Inter e Juventus ci sono le romane e l’Udinese. Gli equilibri della Serie A non erano così alterati da tempo.

IDEE – A beneficiare di questo calo da parte delle big, sono le squadre con delle idee. La stagione dell’Udinese finora è notevole. Un allenatore nuovo, Andrea Sottil, e uno scouting mirato che ha portato i bianconeri nella parte alta della classifica. La stessa Atalanta, dopo una stagione negativa rispetto a quanto mostrato negli anni precedenti, si gode il suo secondo posto. Gasperini ha cambiato modo di giocare, dal mercato sono arrivati diversi giocatori interessanti. L’infortunio del bomber Duvan Zapata non si è sentito per nulla.

LUCIANO – Chi sta cavalcando l’onda è sicuramente Spalletti. L’allenatore ex Inter e Roma, a Napoli ha trovato la sua dimensione. In un calciomercato dove gli azzurri hanno salutato diverse colonne della squadra, il lavoro del ds Cristiano Giuntoli è stato notevole. Spalletti ora si trova ad allenare una squadra piena di qualità, che gioca un ottimo calcio, sia in Italia che in Europa. Lo dimostra il cammino in Champions League dei campani. Chi invece di idee sembra non averne è Massimiliano Allegri, con un pessimo inizio in Campionato e un incredibile disfatta contro il Maccabi Haifa in coppa.

Inter, stagione ancora non compromessa ma bisogna dare spazio alle idee

INTER – La partenza dell’Inter di Simone Inzaghi non è stata di certo ottima. La squadra sembra ora aver ritrovato la propria dimensione. La chiave è stata il gruppo, ritrovato anch’esso. Ora la stagione non è ancora compromessa, ma è chiaro che non è più possibile fare passi falsi. Le partite contro il Barcellona sono state un esempio delle idee di Inzaghi che sono andate a incastrarsi con le prestazioni della squadra. Il tempo c’è, ma quest’anno più che mai bisogna dare spazio alle idee.