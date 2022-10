FOTO – Bellanova, sorrisi e gioia ad Appiano Gentile: con lui un compagno

Bellanova si sta piano piano inserendo nell’Inter di Inzaghi con uno spezzone di partita giocato al Camp Nou contro il Barcellona nel quale ha fatto vedere buon cose. L’ex Cagliari nelle sue Instagram Stories ha condiviso un momento di ilarità durante l’allenamento con un compagno di squadra

BUONUMORE – Raoul Bellanova è uno dei giovani di belle speranze dell’Inter che per ora si deve accontentare di qualche spezzone di partita, come quello disputato al Camp Nou contro il Barcellona. Il lavoro da fare è tanto ma le qualità si intravedono. L’esterno ex Cagliari nelle sue Instagram Stories sorride insieme a Robin Gosens. Un momento di gioia e buonumore ad Appiano Gentile, segno di un clima certamente più sereno dopo gli ultimi risultati.

Questo lo scatto condiviso da Bellanova.