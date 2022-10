Lukaku, cresce fiducia per Fiorentina-Inter: presenza dipende da un fattore

Lukaku si avvicina al ritorno in campo ma sempre con estrema cautela. Il belga domani tornerà a lavorare in gruppo ma la sua convocazione per Fiorentina-Inter dipende daun fattore. Di seguito le ultime di Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

FIDUCIA – Romelu Lukaku si avvicina al ritorno in campo. Secondo le ultime di Andrea Paventi, la fiducia di rivederlo tra i convocati di Fiorentina-Inter cresce sempre di più: «A giudicare dal lavoro di questi giorni cresce la fiducia. Oggi ha lavorato individualmente ma da domani gradualmente inizierà a lavorare con il gruppo. Se domani e venerdì farà bene ci sono ottime chance che Inzaghi possa portarlo a Firenze, ovviamente partendo dalla panchina».

ALTERNATIVA – E se Lukaku non dovesse partire per Firenze vorrà dire che si rivedrà direttamente in Champions League: «Non dovesse essere convocato per Firenze, ovviamente avrebbe qualche chance in più in Champions League con il Viktoria Plzen ma a lui conviene andare a Firenze per fare qualche minuto. Bisogna parlare di progresso costante ma graduale».