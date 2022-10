Frattali: «Inter? A prescindere da chi affrontiamo vogliamo vincere»

Frattali è il portiere titolare del Bari questo pomeriggio (ore 18) nella partita dei sedicesimi di Coppa Italia contro il Parma, dove la vincente affronterà l’Inter agli ottavi. Dal Tardini, intervistato da Sport Mediaset, l’estremo difensore ha parlato di cosa significhi per i biancorossi passare il turno.

VINCERE COMUNQUE – Il Bari è una delle rivelazioni della Serie B e Pierluigi Frattali oggi sostituisce il titolare Elia Caprile. Queste le dichiarazioni del portiere che scenderà in campo a Parma: «Motivazioni extra per sfidare l’Inter? A prescindere da chi dovremmo affrontare dopo noi quando giochiamo lo facciamo sempre per i tre punti. Soprattutto così, in uno stadio del genere contro una squadra così importante, chiunque scenda in campo vuole dimostrare di esserlo. Cercheremo di fare del nostro meglio, poi eventualmente penseremo alla partita successiva».