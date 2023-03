Vieri entra nella Hall of Fame dell’Inter! Tutti i nomi dei premiati

Vieri completa la Hall of Fame dell’Inter per quanto riguarda l’edizione del 2022. L’ex attaccante è il prescelto per chiudere i quattro nomi dello scorso anno e fare cifra tonda: ora sono venti i presenti.

L’INGRESSO – Christian Vieri è il ventesimo ex giocatore che entra a far parte della Hall of Fame dell’Inter. In nerazzurro dal 1999 al 2005, ha segnato 123 gol in 190 partite vincendo la Coppa Italia nella sua ultima stagione. Nell’edizione 2022 completa il quartetto – scelto dai voti degli stessi tifosi – che in precedenza aveva visto Ivano Bordon, Douglas Maicon e Sandro Mazzola. Vieri, nono marcatore nella storia dell’Inter, come reti ne ha totalizzate 103 in Serie A, 8 in Coppa Italia, 6 in Champions League e 5 in Coppa UEFA. Nel 2002-2003, sua miglior stagione con 27 gol in 37 presenze, ha ottenuto il titolo di capocannoniere della Serie A con 24 centri in appena 23 partite.

HALL OF FAME INTER – L’ALBO D’ORO

Edizione 2018 – Walter Zenga; Javier Zanetti; Lothar Matthaus; Ronaldo.

Edizione 2019 – Francesco Toldo; Giacinto Facchetti; Dejan Stankovic; Giuseppe Meazza.

Edizione 2020 – Julio Cesar; Giuseppe Bergomi; Esteban Cambiasso; Diego Milito.

Edizione 2021 – Gianluca Pagliuca, Marco Materazzi, Wesley Sneijder, Samuel Eto’o.

Edizione 2022 – Ivano Bordon, Maicon, Sandro Mazzola, Christian Vieri.