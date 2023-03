Empoli, Sampdoria, Bologna: per l’Inter pioggia di tiri e nessun gol

Nelle tre partite con Empoli, Sampdoria e Bologna oltre ai risultati ci sono altri dati che evidenziano come l’Inter abbia underperformato rispetto alle sue possibilità.



TRE PARTITE, ZERO GOL – Empoli, Sampdoria, Bologna. Un trittico di partite che per l’Inter ha portato un solo punto su nove disponibili. Frutto di un pari e due sconfitte. In totale sulle tre gare i dati parlano di gol al passivo due, gol segnati zero. Un dato quest’ultimo inequivocabilmente pesante. Che ha condizionato in modo ovvio i risultati. Ma c’è persino un’aggravante.

CINQUANTAQUATTRO TIRI – L’Inter infatti in queste tre partite ha sempre creato un buon numero di conclusioni. In totale ben 54. Divisi in 16 contro l’Empoli, pure in dieci, 25 contro la Samp, 13 contro il Bologna. Una media di 18 tiri a partita, superiore alla miglior media in A per tiri a partita. Eppure i gol segnati sono stati zero. Anche il dato degli xG conferma la clamorosa underperformance nerazzurra. Il totale sulle tre partite è di 4,08. Divisi in 1,40 con l’Empoli, 1,53 con la Samp e 1,15 col Bologna. Sempre superiore a quello delle avversarie. Eppure i gol segnati sono stati zero. Tutti dati che aggravano risultati già amari e insoddisfacenti.