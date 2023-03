Orsi: «Inter, qualcosa è andata male. Bisogna fare una riflessione su tutto»

Orsi ha dei dubbi sul rendimento stagionale dell’Inter. L’ex portiere, che in nerazzurro ha fatto parte dello staff di Mancini, ritiene che la squadra di Inzaghi avrebbe potuto fare molto di più. Ne ha parlato a Radio Radio Mattino.

SI SALVA SOLO IL NAPOLI – Fernando Orsi contesta le inseguitrici in Serie A: «Devono fare un po’ una riflessione tre o quattro squadre, se arrivano così lontano dal Napoli. Vuol dire che qualcosa è andata male. Una riflessione tecnica, ma di tutto: anche gli allenatori e i giocatori non sono stati in grado di dare quello che dovevano dare. Parlo dell’Inter, della Roma, del Milan anche se si è ripreso: hanno perso punti contro squadre lontane dal loro organico. E non una volta: quattro, cinque, sei o sette volte. Vuol dire che hanno anche una fragilità mentale oltre che una qualità tecnica che manca. Hanno sbagliato tutti, è inutile che poi vadano a dire che è colpa del campo: è colpa loro, che non hanno dato quello che dovevano dare. Quest’anno è stato un campionato dove hanno fallito quattro-cinque squadre: l’unica che ha fatto bene è il Napoli. Se l’Inter arrivasse seconda sarebbe senza gloria, come la Roma o il Milan, solo la Lazio no».