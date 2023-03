FOTO – Materazzi celebra Vieri nell’Inter Hall of Fame: «Benvenuto amico»

Marco Materazzi, ex difensore centrale dell’Inter, ha pubblicato un post per celebrare l’ingresso di Christian Vieri nella Hall of Fame del club nerazzurro (vedi articolo).

BENVENUTO – A seguire messaggio e foto condivisi da Marco Materazzi sul proprio profilo Instagram all’ex compagno di squadra nerazzurro, Christian Vieri, dopo l’ingresso dell’ex attaccante nell’Inter Hall of Fame. “Benvenuto nella Hall of Fame dell’ @inter amico mio @christianvieri Ps: Che assist che ti facevo, facile facile bastava solo appoggiarla in rete 🤪 #Mm23 #Vieri #inter“.

Fonte: Instagram Marco Materazzi