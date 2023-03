Thiago Motta, l’agente: «Al posto di Inzaghi all’Inter? Una sola verità»

Thiago Motta, dopo aver battuto l’Inter col Bologna domenica, è diventato per molti l’ideale sostituto di Inzaghi per la prossima stagione. Il suo agente Alessandro Canovi, intervenuto a Telelombardia, smentisce contatti già avvenuti.

LA POSIZIONE – Alessandro Canovi commenta le voci sull’Inter: «A novembre sarei stato sorpreso, perché era l’inizio al Bologna di Thiago Motta. Poi sui miei assistiti non sono mai sorpreso, conoscendoli. Al posto di Simone Inzaghi all’Inter? È vero che è sempre stato visto come un potenziale allenatore, però questo fa capire la sua tenacia e onestà. Ha cominciato con le giovanili del PSG, poi l’esperienza al Genoa, lo Spezia e adesso il Bologna. La verità è una sola: abbiamo un contratto di due anni col Bologna, l’ho visto dopo la partita ed è concentrato su questa stagione e la prossima. Poi è chiaro che nel mercato può succedere di tutto, però in questo momento vi posso assicurare che non c’è nulla. Un grande club? Speriamo in futuro, perché no. Ma bisogna guardare a oggi, Thiago Motta sta pensando al Bologna».