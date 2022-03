Ventura: «Inter, in caso non vittoria con la Juventus difficile ambire al titolo»

Gian Piero Ventura, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Marte sport‘, ha fatto un intervento sul campionato. Un commento in particolare sulle due sfide Juventus-Inter e Atalanta-Napoli

ANTAGONISTE − Ventura sulle due squadre in lotta contro il Milan: «Campionato? In caso di non vittoria a Torino per l’Inter diventerebbe difficile ambire. In parte lo stesso discorso vale anche per il Napoli a Bergamo. Ma se il Napoli dovesse centrare partita e risultato diventerebbe l’antagonista principe e si giocherebbe lo Scudetto fino alla fine».