Onana e Camerun al Mondiale? L’Algeria non ci sta! Reclamo alla FIFA

L’Algeria ha chiesto ufficialmente alla FIFA di rigiocare il match contro il Camerun. La gara vinta ai supplementari dalla squadra di Onana ha avuto, secondo la federazione algerina, un arbitraggio scandaloso

RICORSO − Il Camerun di Onana al Mondiale? Ora non è più una certezza. L’Algeria, avversaria sconfitta dai ‘Leoni indomabili’ ai tempi supplementari (vedi articolo), ha chiesto ufficialmente alla FIFA di rigiocare il match. Questo il comunicato ufficiale: “La Federcalcio algerina (FAF) ha presentato ricorso alla International Federation of Association Football (FIFA) contro lo scandaloso arbitrato che ha snaturato il risultato del match di ritorno spareggio Algeria-Camerun, giocato il 29 marzo 2022 allo Stade of Chahid Mustapha Tchaker di Blida. La FAF è determinata a utilizzare tutti i mezzi legalmente consentiti per ottenere il ripristino dei suoi diritti e per rigiocare la partita in condizioni che garantiscano l’onestà e la parzialità dell’arbitrato. La FAF chiede inoltre l’apertura di un’indagine da parte degli organi della FIFA per fare luce sull’arbitrato della partita Algeria-Camerun”.

Fonte: faf.dz