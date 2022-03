Bucciantini: «Juventus-Inter strana. No alla favola del “va bene lo stesso”»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport 24, ritiene Juventus-Inter una partita molto strana. Il giornalista critico verso chi limita le ambizioni di queste due squadre

SOPRAVVIVENZA − Le parole di Bucciantini in merito del Derby d’Italia: «Juventus-Inter è una partita strana. Sopravvivenza titolo che calza, chi vince può pensare allo scudetto. Il pareggio o il KO può dare un brutto contraccolpo perché abbassi di tanto le aspettative scudetto. In due hanno vinto 14 scudetti, hanno i top ingaggi d’Italia. Sono due squadre che hanno perso molto, ma non possiamo credere alla favola del ‘va bene lo stesso‘. La Juventus ha fatto pochissimi punti negli scontri diretti, l’Inter non vince da tanto tempo».