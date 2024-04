Savino: «Scudetto Inter nel derby? Avevo un motivo in più per sperarci. Pioli, che scivolata!»

Nicola Savino, conduttore radiofonico e televisivo nonché grande tifoso nerazzurro, spiega come ha vissuto la vittoria dello scudetto dell’Inter nel derby. Poi dice la sua anche sull’atteggiamento di Pioli.

SPERANZA – Nicola Savino, intervenuto su Sky Sport 24 nel giorno dei festeggiamenti dello scudetto dell’Inter, dichiara: «Impegni di lavoro top secret mi portano a Roma. Infatti lunedì scorso c’era un motivo in più per sperare nella vittoria del derby. Sapevo di dover essere nella capitale oggi e quindi speravo di vincerlo lunedì perché altrimenti dopo anni interi ad andare allo stadio per vedere l’Inter tutte le domeniche, qualche volta anche in trasferta, sarebbe stato assurda la vittoria dello scudetto contro il Torino senza che io potessi esserci. Per fortuna non è accaduto ed è arrivato lunedì scorso nel derby».

DISPIACIUTO – Nicola Savino continua, commentando l’atteggiamento di Pioli dopo il successo dell’Inter contro il Milan: «Mi è spiaciuto che Pioli non abbia in qualche maniera fatto i complimenti. E poi la frase “Vabbé, l’Inter è la squadra più forte da quattro anni ma ha vinto solo due scudetti”. Mi è sempre sembrata una persona davvero molto carina e mi è dispiaciuto. C’è stata una piccolissima scivolata in fatto di fair play».

IL PROSSIMO – Nicola Savino, inoltre, dice la sua sull’eventuale sostituto di Pioli sulla panchina del Milan il prossimo anno: «Chi non mi augurerei che andasse ad allenare il Milan il prossimo anno? Thiago Motta sicuramente, perché è molto forte e molto bravo. Poi è stato uno di noi, uno dei protagonisti dell’Inter del Triplete. Però ci sta tutto, nel calcio moderno le bandiere ce le siamo dimenticate da un bel pezzo. Non sono così esperto per giudicare la carriera di Lopetegui, non ho gli strumenti per giudicare. Però spero che non arrivi qualcuno di estremamente forte».