Berni: «Gioco Inter visto poche volte in Italia! Due fattori chiave»

Berni era il terzo portiere dell’Inter dal 2014 al 2020 e, solo per un anno, non è riuscito a festeggiare uno scudetto in nerazzurro. Ma è lo stesso presente al Meazza per celebrare quello ottenuto lunedì. Prima di Inter-Torino l’ex estremo difensore ha parlato su Inter TV.

TRIONFATORE – C’è anche Tommaso Berni fra i tanti ex per Inter-Torino di oggi. In attesa del calcio d’inizio, l’ex portiere è felicissimo di poter vivere la festa scudetto: «Un’emozione incredibile, veramente. È passato un annetto dall’ultima partita che ho visto, non potevo farmi mancare quest’occasione. Un voto alla stagione? Diciamo che non si può dare 10, ma 9,5 sì. È stata una stagione incredibile, con un entusiasmo immenso: una gioia passare in mezzo al popolo nerazzurro con bambini e famiglie in festa. È stato molto emozionante per me passare in mezzo a tutti».

Berni festeggia l’Inter campione d’Italia

LA GIOIA – Berni trova due fattori per lo scudetto: «La continuità, la grande mentalità che hanno tutti i miei ex compagni e i nuovi. Poi il gioco: veramente entusiasmante vedere l’Inter giocare quest’anno. Yann Sommer? Come non dare un giudizio super positivo! Ma non soltanto a lui, merito della squadra e di mister Simone Inzaghi che sono riusciti a creare una grande armonia seguendo l’obiettivo. Sommer ha fatto una stagione incredibile. Hanno creato una coesione incredibile per ottenere questo obiettivo importante, merito a mister Inzaghi e a tutti i compagni che hanno avuto una grossa maturazione caratteriale e di gioco. È stato veramente speciale vedere tante partite dell’Inter, con un calcio visto poche volte in Italia».