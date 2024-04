Inter-Torino formazioni ufficiali: Inzaghi in cerca di altri record

Inter-Torino in campo tra poco per la partita della 34ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 12:30 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Inzaghi in campo per vincere con tutti i titolari a disposizione. In panchina anche Acerbi e Dimarco ma solo per presenza. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Torino in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 F. Dimarco, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Serie A: le formazioni ufficiali di Inter-Torino

TORINO (3-5-1-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 6 Lovato, 4 Buongiorno, 13 R. Rodriguez ©; 19 Bellanova, 61 Tameze, 28 S. Ricci, 8 Ilic, 20 Lazaro; 16 Vlasic; 91 D. Zapata.

A disposizione: 1 Gemello, 71 Popa; 5 Masina, 9 A. Sanabria, 11 Pellegri, 17 Kabic, 21 Okereke, 25 Dellavalle, 27 Vojvoda, 30 J. Silva, 79 Savva.

Allenatore: Ivan Juric

